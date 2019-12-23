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Поезд отвез Владимира Путина в Тамань
Президент России открыл движение поездов железной дороги по Крымскому мосту..
Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.
Поезд с президентом России отправился из Керчи в Тамань.
Глава государства примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Перед началом церемонии он решил лично проехать по этому пути, президент следует в кабине машиниста.
В церемонии запуска движения по новому мосту также примут
участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио
губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров
Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей
Гладилин.
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