Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

Поезд с президентом России отправился из Керчи в Тамань.

Глава государства примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Перед началом церемонии он решил лично проехать по этому пути, президент следует в кабине машиниста.

В церемонии запуска движения по новому мосту также примут участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.



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