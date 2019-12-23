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Персона

Поезд отвез Владимира Путина в Тамань

Фото: Москва 24

Поезд отвез Владимира Путина в Тамань

M24.ru 23 декабря 2019г., 13:51

Президент России открыл движение поездов железной дороги по Крымскому мосту.

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Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

Поезд с президентом России отправился из Керчи в Тамань.

Глава государства примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Перед началом церемонии он решил лично проехать по этому пути, президент следует в кабине машиниста.

В церемонии запуска движения по новому мосту также примут участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

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