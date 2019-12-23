Экономика
Лавров сделал заявление по "Северному потоку – 2"
Ответную реакцию со стороны российского МИД будут иметь санкции против "Северного потока – 2"..
Россия должным образом отреагирует на американские санкции против магистральных газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Это такая материя, которая требует сейчас спокойной работы и анализа. Я уверяю, что такие абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции.
Санкции США вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год. Документ предполагает ограничительные меры в отношении газопроводов. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.
Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", приостановила свою работу до выяснения обстоятельств и конкретных положений санкций. В правительстве Германии заявили, что отвергают санкции против немецких и европейских компаний.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что американские санкции не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство почти завершено.
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность газопровода после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.
Источник информации: РИА Новости.
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