Россия должным образом отреагирует на американские санкции против магистральных газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это такая материя, которая требует сейчас спокойной работы и анализа. Я уверяю, что такие абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции.

Санкции США вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год. Документ предполагает ограничительные меры в отношении газопроводов. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", приостановила свою работу до выяснения обстоятельств и конкретных положений санкций. В правительстве Германии заявили, что отвергают санкции против немецких и европейских компаний.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что американские санкции не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство почти завершено.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность газопровода после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

Источник информации: РИА Новости

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