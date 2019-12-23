На юго-востоке Москвы введен в эксплуатацию детский сад на 100 мест.

Застройщик жилого комплекса «Кварталы 21/19» компания «ВекторСтройФинанс» получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории первой очереди ЖК, по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, д. 38, корп. 3.



Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, здание детского сада общей площадью 1 тыс. 744 кв. м имеет два этажа и подземную часть. «Сад рассчитан на 100 детей, сможет принять четыре группы. Помещение детского садика и прилегающая к нему территория адаптированы для жителей с ограниченными возможностями: установлены пандусы, предусмотрен грузопассажирский лифт, реализованы тактильные системы навигации. Для безопасности детей предусмотрены системы видеонаблюдения, аудио- и видеодомофонной связи, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», - отметила Анастасия Пятова.



В пресс-службе также добавили, что в садике созданы все необходимые условия для отдыха и развития малышей: предусмотрен зал для музыкальных и физических занятий, кружковая, медицинский блок, пищеблок с производственными цехами. В каждой групповой есть спальня, раздевалка, туалетная комната, выделены зоны для игр, занятий и приема пищи. Территория детского садика благоустроена и озеленена: высажены деревья и кустарники, организованы спортивные и игровые площадки с травмобезопасным покрытием и теневыми навесами, установлены малые архитектурные формы.



Строительство объекта осуществлялось за счет инвестора, компании «ВекторСтройФинанс». «Впоследствии детский садик будет передан на баланс городу. Мы понимаем, как важно обеспечить новый жилой комплекс муниципальной инфраструктурой, чтобы у всех жителей был доступ к детским садам и школе. Мы также предоставляем жителям возможность выбора, привлекая на территорию частных операторов детских садов», - приводятся в сообщении слова управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского.



На сегодняшний день в ЖК «Кварталы 21/19» уже работают два частных сада и другие объекты для развития детей.



«Кварталы 21/19» - жилой комплекс, который возводится в Рязанском районе Москвы, в пешей доступности от станции МЦК «Нижегородская» и строящейся станции метро «Стахановская».

Источник информации: пресс-служба Москомстройинвеста

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