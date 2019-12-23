Происшествия

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредили жителей столицы о новом виде финансового мошенничества.

"Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора", – заявили в департаменте.

В постановлениях, которые рассылают москвичам, указаны реквизиты счетов мошенников. Как следствие, невнимательный или неосведомленный гражданин может стать жертвой обмана.

В департаменте регбезопасности призвали граждан относиться к таким рассылкам критически. Даже если в отношении москвичей проводились контрольно-надзорные мероприятия, взыскания или иные штрафные санкции налагаются только официальным протоколом.

При получении фальшивой рассылки рекомендуется обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве. В частности, это можно сделать через особую электронную форму "Прием обращений граждан" на официальном сайте ведомства.

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