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Происшествия
Специалисты СК РФ осуществляют проверку таможенной службы РФ в офисах Москвы
Обыски идут в таможенной службе..
Следственные мероприятия ведутся в понедельник днем в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы РФ. Обыски также идут в региональных подразделениях ведомства.
Их проводят сотрудники СК РФ по делу о крупном мошенничестве.
Задержаны несколько высокопоставленных сотрудников. Детали уголовного дела на данный момент неизвестны. С обысками нагрянули также во Внуковскую и Домодедовскую таможни.
Уточняется, что задержаны начальник управления таможенного расследования и дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин. Официального подтверждения данной информации нет.
Источник информации: Интерфакс.
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