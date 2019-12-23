Происшествия

Следственные мероприятия ведутся в понедельник днем в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы РФ. Обыски также идут в региональных подразделениях ведомства.

Их проводят сотрудники СК РФ по делу о крупном мошенничестве.

Задержаны несколько высокопоставленных сотрудников. Детали уголовного дела на данный момент неизвестны. С обысками нагрянули также во Внуковскую и Домодедовскую таможни.

Уточняется, что задержаны начальник управления таможенного расследования и дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин. Официального подтверждения данной информации нет.

Источник информации: Интерфакс

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