Личный бюджет

Для российских кредитных организаций с 1 января 2020 года начнут действовать тарифы Банка России за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие финорганизации, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы по номеру телефона, планируют начать взимать комиссии.

При этом в ЦБ РФ обещают внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости ограничить верхний уровень комиссий за переводы.

По оценкам регулятора, к началу декабря объем переводов через СБП превысил 40 млрд рублей, клиенты банков совершили около 5 млн операций (система была запущена 28 февраля).

Пока отношение к комиссиям у банков сильно отличается: некоторые уже ввели их, но большинство все же не взимают плату за p2p-переводы через СБП.

Напомним, что Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.

Еще 30 августа стало известно, что Банк России понизил в 10 раз — с ранее установленных 50 копеек до 5 копеек — нижнюю границу своих тарифов для участников СБП по операциям в системе. Как пояснял регулятор, «данный шаг был предпринят в связи с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также в целях повышения заинтересованности банков в продвижении СБП».

В ЦБ уточнили, что новые тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года, а до 31 декабря 2019 года регулятор установил льготный период, пообещав не взимать плату с банков-участников за операции в СБП.

Кроме того, Центробанк утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Новые тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года. Их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия.

Банк России отметил, что комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие.

В то же время для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%. А для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными.

Источник информации: Коммерсант

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