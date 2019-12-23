Будем здоровы

Делать пилинг перед поездкой на море в теплые края нежелательно. Во время этой процедуры снимается слой кожи, защищающий ее от воздействия ультрафиолета, что может навредить при приеме солнечных ванн.

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев детализировал ситуацию и объяснил более подробно медицинскую сторону вопроса.

Сам по себе пилинг для здоровья не вреден и даже «зачастую необходим». Но если пилинг сделан перед отпуском на южном море, защита кожи от ультрафиолета снижается. По словам эксперта, в верхних слоях кожи имеется меланин, снятие этих слоев уменьшает защитный барьер во время загара. Так что до загара пилинг делать нежелательно, заключил медик.

Источник информации: РИА «Новости»

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