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Московская жизнь

Травмы необходимо предотвращать заранее

Фото: depositphotos/DragonImages

Травмы необходимо предотвращать заранее

M24.ru 23 декабря 2019г., 21:44

Обеспечение безопасности в новогодние праздники - это одна из главных тем на совещаниях перед Новым годом для служб здравоохранения.

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Темой пресс-конференции в ТАСС 24 декабря станет безопасность россиян в новогодние праздники.

В понятие "безопасность" входит использование пиротехники, предотвращение пожаров и детских травм, опасности тюбингов и умеренное употребление алкоголя.

В обсуждении этой насущной проблемыпримут участие:

начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Максим Комаров;
заместитель руководителя Российской системы качества Елена Саратцева;
главный внештатный специалист, диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова;
главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн;
заведующий травматологическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Сергей Никишов;
заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Смотрите трансляцию 24 декабря в 14:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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