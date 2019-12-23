Здесь интересно

Уже четвертый раз в новогоднюю ночь киноцентр "Октябрь" распахнет свои двери для киноманов. Главным событием станет показ самого ожидаемого российского релиза наступающего года.

Зрителей ждет масштабный киноаттракцион с непрерывным экшеном, графикой высочайшего уровня и эмоциональной историей о любви, дружбе и выборе, от которого зависит судьба человечества.

В киноцентре будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая в невероятную вселенную фильмов "Притяжение" и "Вторжение". Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут гостей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву, где сплелись прошлое, настоящее и будущее.

Всех ждет праздничный фуршет с шампанским, подарки и фантастическое настроение.

.