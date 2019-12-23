Здесь интересно

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Киноцентр "Октябрь" готовится к премьере в Новый год
Зрители имеют возможность провести новогоднюю ночь вместе с героями фильма "Вторжения"..
Уже четвертый раз в новогоднюю ночь киноцентр "Октябрь" распахнет свои двери для киноманов. Главным событием станет показ самого ожидаемого российского релиза наступающего года.
Зрителей ждет масштабный киноаттракцион с непрерывным экшеном, графикой высочайшего уровня и эмоциональной историей о любви, дружбе и выборе, от которого зависит судьба человечества.
В киноцентре будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая в невероятную вселенную фильмов "Притяжение" и "Вторжение". Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут гостей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву, где сплелись прошлое, настоящее и будущее.
Всех ждет праздничный фуршет с шампанским, подарки и фантастическое настроение..
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