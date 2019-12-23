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Московская сцена

Творчество Пикассо продолжает интересовать россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Творчество Пикассо продолжает интересовать россиян

M24.ru 23 декабря 2019г., 23:20

Мослекторий проведет лекцию о жизни знаменитого художника и о его феноминальных способностях.

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27 января в Российской государственной детской библиотеке состоится лекция проекта Мослекторий, посвященная жизни и творчеству Пабло Пикассо. На лекции мы попытаемся выяснить, в чем заключается феномен Пикассо, картины которого одни считают верхом гениальности, другие же сравнивают с детскими рисунками.

Эксперты называют его самым дорогим художником в мире, а его полотна до сих пор лидируют в рейтинге самых воруемых картин. Художник отказался от академического рисунка и понятной многим техники изображения, уйдя сначала в сюрреализм, а потом – в кубизм.

На лекции мы узнаем, почему Пикассо, рожденного в Испании, часто называют французским художником и какие события в жизни живописца оказали влияние на его творчество. Также мы научимся по внешним признакам определять принадлежность картины к определенному творческому периоду в жизни мастера.

Прочитает лекцию художник, искусствовед Александр Таиров.

Смотрите трансляцию 27 января в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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