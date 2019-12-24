Автомагистраль

Движение в центре Москвы будет перекрыто 25 декабря в связи с проведением Общероссийской новогодней елки.

Отмечается, что 25 декабря в связи с проведением новогодней елки будет перекрыто движение в районе площади Васильевского спуска. Центр организации дорожного движения призывает водителей заранее ознакомиться с ограничениями и построить маршрут для экономии времени.

С 08:30 до 15:00 нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка и Ильинка, площади Васильевского спуска и Москворецкой улице – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Также в ЦОДД напомнили об ограничениях на парковку в Газетном и Никитском переулках 25 декабря. Их введут для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество".

На традиционный детский новогодний праздник "Общероссийская новогодняя елка", который пройдет 25 декабря в Кремле, приглашены около шести тысяч детей России. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

Во время школьных каникул в городе также пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетит порядка одного миллиона детей.

Источник информации: РИА Новости

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