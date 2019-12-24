В ночь на 25 декабря в западной христианской традиции наступает один из главных праздников — Рождество, готовиться к которому начинают еще накануне.

Внимание всех католиков мира будет приковано к традиционному богослужению в Ватикане, которое начнется в 21:30 по местному времени.

Еще одна праздничная служба состоится в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, где, по преданию, родился Иисус Христос.

Исторически многие европейские народы заваривали в канун праздника особую зерновую кашу с медом и фруктами, которая назвалась «сочиво». Именно этим многие лингвисты объясняют происхождение слова «сочельник». Во время самого праздничного ужина принято обмениваться облатками — пластинками пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа.

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