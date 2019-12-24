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Здесь интересно

Санта Клаус стал нам скандинавским другом

Фото: ТАСС/Nel Pavletic/PIXSELL

Санта Клаус стал нам скандинавским другом

M24.ru 24 декабря 2019г., 19:16

Россия стала первым местом для посещения любимого детьми Санта Клауса.

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Санта Клаус перед Рождеством вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки. За его перемещением традиционно следит Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента.

Первой точкой, где остановился Санта, стала Россия. К настоящему моменту он уже более 600 миллионов подарков. Сейчас он пролетает над Иркутском.

Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Сани, запряжены девятью оленями с оленем Рудольфом во главе.

Год назад финская полиция уличила Санта-Клауса в превышении скорости. Начальник отдела дорожного движения финской полиции Деннис Пастерштейн рассказал, что в преддверии Рождества волшебник регулярно нарушает ПДД.

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Москва-Инфо
   