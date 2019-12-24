Общественная палата Москвы одобрительно отреагировала на проект исполнения бюджета за 2018 год.

Председатель общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил о подробном рассмотрении ключевых направлений расходов. Это позволило сделать вывод, что бюджет был исполнен добросовестно, полноценно. Уровень исполнения бюджета свыше 97,5% – самый высокий в истории Москвы.

Особенностью бюджета 2018-го стало то, что 95,8% бюджета было реализовано по 14 основным программам столицы, обратил внимание председатель ОП.

В следующем году, согласно прогнозу, доходы бюджета города достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.

Расходы Москвы на соцподдержку в 2020-м планируют увеличить на 18,4%. Свыше 15 миллиардов дополнительно выделят на проведение химиотерапии. А главным приоритетом в оказании стационарной помощи будет оснащение оборудованием.

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