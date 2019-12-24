Политика
Общественная палата одобрила бюджет за 2018 год
Константин Ремчуков заявил об утверждении проектв бюджета за 2018 год..
Общественная палата Москвы одобрительно отреагировала на проект исполнения бюджета за 2018 год.
Председатель общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил о подробном рассмотрении ключевых направлений расходов. Это позволило сделать вывод, что бюджет был исполнен добросовестно, полноценно. Уровень исполнения бюджета свыше 97,5% – самый высокий в истории Москвы.
Особенностью бюджета 2018-го стало то, что 95,8% бюджета было реализовано по 14 основным программам столицы, обратил внимание председатель ОП.
В следующем году, согласно прогнозу, доходы бюджета города достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.
Расходы Москвы на соцподдержку в 2020-м планируют увеличить на 18,4%. Свыше 15 миллиардов дополнительно выделят на проведение химиотерапии. А главным приоритетом в оказании стационарной помощи будет оснащение оборудованием..
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