Несколько трамвайных маршрутов в центре Москвы временно изменены из-за повреждения контактной сети на улице Каланчевской.

Речь идет о маршрутах № 7, 13, 37, 50. Пассажиров попросили быть внимательными.

Утром 24 декабря очевидцы сообщили о том, что на шоссе Энтузиастов встали трамваи.

В начале месяца трамваи "А", № 3 и 39 задерживались из-за повреждения контактной сети на Большом Устьинском мосту.

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