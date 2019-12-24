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Московская жизнь

Департамент транспорта заявил об изменении трамвайных маршрутов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Департамент транспорта заявил об изменении трамвайных маршрутов

M24.ru 24 декабря 2019г., 20:12

Трамваи в центре Москвы из-за повреждения контактной сети будут ездить по другому маршруту.

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Несколько трамвайных маршрутов в центре Москвы временно изменены из-за повреждения контактной сети на улице Каланчевской.

Речь идет о маршрутах № 7, 13, 37, 50. Пассажиров попросили быть внимательными.

Утром 24 декабря очевидцы сообщили о том, что на шоссе Энтузиастов встали трамваи.

В начале месяца трамваи "А", № 3 и 39 задерживались из-за повреждения контактной сети на Большом Устьинском мосту.

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