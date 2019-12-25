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Происшествия

Аварийная ситуация на Калужском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аварийная ситуация на Калужском шоссе

M24.ru 25 декабря 2019г., 11:40

Три автомобиля попали в аварию. Две полосы движения транспортных средств в сторону Москвы перекрыты.

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По свидетельству экстренных служб авария с участием трех автомобилей произошла на Калужском шоссе.

Авария произошла в районе поселения Десеновское. Источник отмечает, что в результате аварии пострадал один человек.

В настоящее время в сторону Москвы перекрыты две полосы. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Накануне два автомобиля столкнулись в Басманном районе в центре Москвы. В результате аварии пострадал один человек.

Источник информации: ТАСС

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