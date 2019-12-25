Новости Москва Инфо

Российская Федерация вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway.

"Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах", – заявил специалист.

По словам Рогозина, российская сторона нацелена на поиск принципов, которые "работают при принятии сложных решений". При этом в сфере интересов страны, в первую очередь, лежит изучение поверхности Луны.

США ранее объявили о старте работ по строительству окололунной космической станции. В 2017 году "Роскосмос" и NASA обсуждали совместное участие в разработке, но впоследствии российская сторона вышла из проекта.

Дмитрий Рогозин во время итоговой пресс-конференции 2019 года на космодроме Восточный заявил, что модули для МКС, которые сейчас разрабатывают в России, могут оставить на Земле. При необходимости их возможно перестроить для использования на окололунной станции.

Глава "Роскосмоса" также представил идею космического модуля-лифта для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность. Универсальную конструкцию, в случае реализации проекта, планируют использовать и для коммерческих заказов.

Источник информации: РИА Новости

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