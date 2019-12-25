Подход Польши к выстраиванию отношений с Россией, который основывается на трактовке истории, является причиной непростых отношений Москвы и Варшавы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала:"Переписывание истории и бесконечное переиначивание, пересмотр исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре – именно этот тезис мы бесконечно повторяли в выступлениях и министра (иностранных дел РФ. – Прим. ред.), и наших послов, которые работали в Варшаве, и наших представителей при Евросоюзе", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что этот тезис зачастую является основополагающим подходом к выстраиванию отношений между Польшей и Россией.

"Мы об этом говорили, когда у нас еще регулярно были контакты на уровне глав министерств иностранных дел. Но, увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве", – сказала Захарова.

Ранее Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, который перед Второй мировой войной пообещал установить памятник Гитлеру в Варшаве за высылку евреев в Африку.

Так он прокомментировал запись в дневнике польского посла в Германии в 1930-х годах. Российский лидер напомнил, что "посол полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях".

Путин признался, что, когда знакомился с архивными документами той эпохи, был поражен способом решения "еврейского вопроса" в Польше.

Ученые из России и Германии создали единое учебное пособие по истории. Трехтомное издание "Россия – Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII–XX века" объединило взгляды историков двух стран на события прошлого.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян назвал новое пособие "площадкой для конструктивного диалога". По его словам, "консенсус необязателен – важен сам факт диалога". Пособие уже получило положительные оценки в Евросоюзе.

.