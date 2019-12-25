Автомагистраль

Движение на Шелепихинской набережной ограничено по 25 апреля 2020 года из-за работ на инженерных сетях по информации из центра транспортного комплекса Москвы.



«Ограничения движения в связи с проведением работ на инженерных сетях на Шелепихинской набережной действует на участках: Шелепихинская набережная от д. 10 до д. 8, стр. 1 (с 16 декабря по 25 декабря 2019 г., с 10 по 25 апреля 2020 г. круглосуточно), Шелепихинская набережная в районе д. 10 (с 9 января по 5 февраля, с 15 по 30 марта, с 10 по 25 апреля 2020 г. круглосуточно), Шелепихинская набережная в районе д. 8, стр. 1 (с 9 по 30 января, с 15 по 30 марта, с 10 по 25 апреля 2020 г. круглосуточно), Шелепихинская набережная от д. 6 до д. 4, стр. 1 (с 1 февраля по 15 марта, с 10 по 25 апреля 2020 г. круглосуточно), Шелепихинская набережная в районе д. 3, стр. 1 (с 15 по 30 марта, с 10 по 25 апреля 2020 г. круглосуточно)», - отмечается в материале.



В рамках ограничения движения пройдет поэтапное занятие одной полосы с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства.

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