Многоквартирный жилой дом, состоящий из трех корпусов, построят на ул. Новохохловская в Москве в рамках программы реновации.



Москомэкспертиза довела до сведения граждан, что согласована проектная документация для объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: ул. Новохохловская, з/у 1 (район Нижегородский, квартал 80, между ул. Новохохловская и Третьим транспортным кольцом), Нижегородский район, Юго-Восточный административный округ Москвы.



В корпусах будет 1 тысяча 28 квартир и 12 нежилых помещений, где можно будет разместить диспетчерскую службу, магазины и другие зоны общественного назначения.



«В первом корпусе будет 444 квартиры, во втором - 227, а в третьем - 357. На прилегающей территории устроят проезды, тротуары и пешеходные зоны, оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха», - пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.



Правительство Москвы информирует население о том, что отделка квартир в домах по реновации будет соответствовать комфорт-классу, чтобы обеспечить быстрый и удобный переезд для жильцов. Для этого постановлением правительства Москвы от 8 августа 2017 г. № 516-ПП утверждены повышенные требования к отделке квартир, предоставляемых в рамках программы. Так, помимо косметического ремонта - укладки плитки и ламината, оклейки стен - в них устанавливают двери, сантехнику, осветительные приборы и электроплиту. Таким образом, отмечается в материале, жители могут комфортно переезжать сразу после ввода дома в эксплуатацию.



«Важно также, что после окончания основных строительных работ будет проведено благоустройство и озеленение территории. Проектом предусмотрена высадка газона, деревьев и кустарников. Это придаст новой застройке завершенный вид и в перспективе сделает район более уютным», - добавил председатель Москомэкспертизы.

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