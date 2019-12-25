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Московская жизнь

Три корпуса жилого дома построят в соответствии с программой реновации

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Три корпуса жилого дома построят в соответствии с программой реновации

Информационный Центр Правительства Москвы 25 декабря 2019г., 14:01

В Нижегородском районе выстроят дом в тысячу квартир.

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Многоквартирный жилой дом, состоящий из трех корпусов, построят на ул. Новохохловская в Москве в рамках программы реновации.

Москомэкспертиза довела до сведения  граждан, что согласована проектная документация для объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: ул. Новохохловская, з/у 1 (район Нижегородский, квартал 80, между ул. Новохохловская и Третьим транспортным кольцом), Нижегородский район, Юго-Восточный административный округ Москвы.

В корпусах будет 1 тысяча 28 квартир и 12 нежилых помещений, где можно будет разместить диспетчерскую службу, магазины и другие зоны общественного назначения.

«В первом корпусе будет 444 квартиры, во втором - 227, а в третьем - 357. На прилегающей территории устроят проезды, тротуары и пешеходные зоны, оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха», - пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Правительство Москвы информирует население о том,  что отделка квартир в домах по реновации будет соответствовать комфорт-классу, чтобы обеспечить быстрый и удобный переезд для жильцов. Для этого постановлением правительства Москвы от 8 августа 2017 г. № 516-ПП утверждены повышенные требования к отделке квартир, предоставляемых в рамках программы. Так, помимо косметического ремонта - укладки плитки и ламината, оклейки стен - в них устанавливают двери, сантехнику, осветительные приборы и электроплиту. Таким образом, отмечается в материале, жители могут комфортно переезжать сразу после ввода дома в эксплуатацию.

«Важно также, что после окончания основных строительных работ будет проведено благоустройство и озеленение территории. Проектом предусмотрена высадка газона, деревьев и кустарников. Это придаст новой застройке завершенный вид и в перспективе сделает район более уютным», - добавил председатель Москомэкспертизы.

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