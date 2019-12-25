Автомагистраль

В центре столицы на улице Охотный ряд и Театральной площади 26 декабря приостановят работу парковок со шлагбаумами.

В связи с проведением массового мероприятия работа плоскостных парковок со шлагбаумами, расположенных по следующим адресам: улица Охотный Ряд, дом 2, и Театральная площадь, дом 1 (участок 2), будет временно приостановлена 26 декабря с 7:00 до 23:00.

Водителей призвали заранее планировать маршрут.

Также в связи с праздниками в центре столицы ограничат движение транспорта. С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января будут перекрыты Тверская улица – от Тверского бульвара до Моховой, Моховая улица – от Воздвиженки до Тверской, улица Охотный Ряд – от Моховой до Театрального проезда, Театральный проезд – от Охотного Ряда до Петровки, Глинищевский, Газетный, Никитский и Брюсов переулки, Большая Никитская улица – от Романова переулка до Моховой, улица Большая Дмитровка – от Охотного Ряда до Дмитровского переулка.

В случае осложнения дорожно-транспортной обстановки возможны дополнительные перекрытия отдельных улиц по инициативе ГИБДД. При этом будет гораздо больше входов на фестиваль на улицу Тверскую и выходов с него, чтобы избежать столпотворения людей.

Во время праздничного фейерверка с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января будут перекрыты Москворецкая набережная – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Кремлевская набережная – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Раушская набережная – от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная – от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста, Большой Москворецкий мост.

С 06:00 31 декабря до 06:00 6 января будет ликвидировано парковочное пространство на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенки до Трубной площади.

.