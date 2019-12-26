Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников допустил, что на муниципальных выборах в столице будут использовать электронное голосование.

Шапошников сказал:"Нельзя забывать, что через несколько лет в Москве состоятся муниципальные выборы, и я не исключаю, что на муниципальных выборах мы также сможем использовать механизм дистанционного электронного голосования".

Председатель МГД отметил, что сейчас также обсуждается предложение выбрать состав Молодежной палаты при столичном парламенте путем электронного голосования.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии России не нашли серьезных изъянов в работе цифровых участков в Москве в Единый день голосования.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что серьезных изъянов в этой технологической цепочке не было. Цифровые участки – эксперимент. Дальнейшая их судьба зависит от того, окажется ли такая система удобной для избирателей, будет ли к ней доверие.

Цифровые участки использовались на 30 избирательных участках в столице на выборах 8 сентября. На 24 из них работали отдельные избирательные комиссии, еще на шести комиссии выполняли двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 там прошли выборы высших должностных лиц и в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы.

.