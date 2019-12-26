Первый зампред парламентского комитета по обороне Александр Шерин оценил информацию о том, что США разрабатывают тактику информационной войны против России.

По словам депутата, таким образом американское командование планирует вести "подрывную работу против РФ". Он также предположил, что подобные программы больше связаны с военными разработками.

"Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны", – отметил Шерин.

Он добавил, что сейчас Россия не может угрожать США технически, особенно в части взламывания информационных и технических систем.

Ранее издание The Washington Post сообщало о разработке в США тактики информационной войны против России. Это связано с опасениями американского киберкомандования насчет вмешательства Москвы в выборы американского президента, которые запланированы в 2020 году.

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