Происшествия

ГУ МЧС России по столице cсообщает оспасении сотрудниками МЧС мужчины из Москвы-реки в районе Замоскворечье.

В реке в районе дома 4/5 на Раушской набережной увидели человека. Информация об этом в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу поступила в 20:54.

К месту выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасенного мужчину передали медикам.

13 декабря спасли мужчину, который спрыгнул с моста в Москву-реку. Инцидент произошел в районе Большого Каменного моста. Мужчина прыгнул в воду и поплыл в сторону храма Христа Спасителя.

Сотрудник МЧС спустился в реку и вытащил пловца. С переохлаждением его передали сотрудникам скорой помощи.

.