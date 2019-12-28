Движение в районе Чистопрудного бульвара перекроют 29 декабря из-за траурных мероприятий. Полное перекрытие будет действовать с 6:00 до 14:00 на внешней стороне Чистопрудного бульвара – от Покровки до Мясницкой. С 0:01 до 14:00 там запретят парковку.

29 декабря с 0:01 до окончания мероприятия также будет запрещена парковка в Лужнецком проезде в районе дома 2, строения 1.

В воскресенье в 9:00 в театре "Современник" начнут прощаться с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30.

Похороны на Новодевичьем кладбище назначены на 14:00. Ее похоронят рядом с режиссером Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

Худрук "Современника" скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 24 декабря ее госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".

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