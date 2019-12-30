Персона
Назначен художественный руководитель "Современника"
Руководство театром "Современник" будет осуществлять режиссер Виктор Рыжаков..
Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).
По информации из пресс-службы московского департамента культуры Виктор Рыжаков приступит к служебным обязанностям 4 января 2020 года. Известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков вступит в должность художественного руководителя театра.
Обязанности руководителя ЦИМ перейдут на его арт-директора Елену Ковальскую.
Возглавлявшая "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили рядом с коллегой и другом Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.