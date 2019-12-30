Новым художественным руководителем "Современника" назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ).

По информации из пресс-службы московского департамента культуры Виктор Рыжаков приступит к служебным обязанностям 4 января 2020 года. Известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков вступит в должность художественного руководителя театра.

Обязанности руководителя ЦИМ перейдут на его арт-директора Елену Ковальскую.

Возглавлявшая "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили рядом с коллегой и другом Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

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