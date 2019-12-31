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Новости Москва Инфо

«Центр просветительских проектов» поздравляет москвичей с наступающим Новым годом!

«Центр просветительских проектов» поздравляет москвичей с наступающим Новым годом!

31 декабря 2019г., 04:42

Желаем, чтобы 2020 год стал для каждого из вас счастливым!

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Чтобы исполнились ваши мечты и желания, каждый день был наполнен радостными событиями и надеждами, всегда находилось время для самых близких и любимых людей!
 
А наш Центр будет продолжать помогать москвичам! Школьникам – с дополнительным образованием, взрослым и активным людям -  различными досуговыми и культурными мероприятиями, людям пожилого возраста – полезными социальными программами.
 
Будьте счастливы! И до новых встреч на наших мероприятиях в следующем году!

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