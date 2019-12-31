Новости Москва Инфо

Чтобы исполнились ваши мечты и желания, каждый день был наполнен радостными событиями и надеждами, всегда находилось время для самых близких и любимых людей!



А наш Центр будет продолжать помогать москвичам! Школьникам – с дополнительным образованием, взрослым и активным людям - различными досуговыми и культурными мероприятиями, людям пожилого возраста – полезными социальными программами.



Будьте счастливы! И до новых встреч на наших мероприятиях в следующем году!

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