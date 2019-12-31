«31 декабря московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания зарегистрируют около 500 пар в торжественной обстановке. Также в этот день можно получить нужный документ или подать заявление на регистрацию брака. Торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако в этом году пожениться в торжественной обстановке можно будет и во вторник, 31 декабря в 34 отделах ЗАГС», - рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Торжественные регистрации брака проходят во Дворцах бракосочетания в будние и выходные дни, а в отделах ЗАГС только в выходные дни. Но в канун Нового года торжественные церемонии пройдут в 34 отделах ЗАГС.

Кроме того, в 10 отделах ЗАГС для молодоженов и их гостей установлены Инстапринтеры, которые моментально печатают выложенную в сеть фотографию. Необходимо просто поставить хэштег с названием отдела ЗАГС.

Напомним, что после Нового года три Дворца бракосочетания (№1, №3 и №5) так же будут проводить торжественные церемонии заключения брака и принимать заявления. Так, Грибоедовский загс (Дворец бракосочетания № 1) будет работать 3 и 7 января, Дворец бракосочетания № 3 — 5 и 7 января, а Дворец бракосочетания № 5 — 4 и 7 января. Остальные отделы ЗАГС будут работать для посетителей с 3 по 6 января

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