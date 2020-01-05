Происшествия

В отдел забытых вещей на склад в метрополитене Москвы продолжают поступать предметы экипировки сказочных персонажей.



После новогодней ночи найдены три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм снегурочки с париком, несколько гирлянд и мешок с подарками.

Также пассажиры забыли на станциях подарочный плед с оленями, несколько мобильных телефонов, два детских рюкзака с билетами на елку и несколько подарочных пакетов со сладостями.

Пассажирам, потерявшим вещи в метро, нужно звонить в Контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 8-495-539-54-54 или набрать 3210 с мобильного телефона. Для того, чтобы забрать свои вещи, понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что москвичи оставляли в метро и на МЦК прошедшей осенью. Среди наиболее необычных оказались рация и сварочный аппарат.

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