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График забегов parkrun на январь в Москве
Двенадцать московских парков проведут состязания по parkrun..
Столичные парки начали проведение еженедельных состязаний по parkrun 4-7 января. Организаторами запланированы еженедельные мероприятия и вошли в график работы персонала на территории двенадцати парков.
Понятие "Parkrun" подразумевает дружескую пробежку в которой нет победителей и проигравших. Дистанцию в 5 километров каждый участник пробежит в том ритме и с той скоростью, которые для него комфортны. Здесь также будут рады любителям спортивной и скандинавской ходьбы. Для участия не нужны справки или стартовые взносы. Все, что нужно сделать, – это прийти в точку сбора к назначенному времени.
Забеги parkrun 4 января в 9:00:
— Парк «Ангарские пруды» (сбор около лодочной станции у большого Ангарского пруда).
— Парк «Северное Тушино» (сбор рядом с входом в парк со стороны Химкинского бульвара).
— Парк Дружба (сбор рядом с памятником «Фестивальный Цветок»).
— Парк «Кузьминки» (сбор у главной сцены).
— Ландшафтный парк «Митино» (сбор у входной группы со стороны улицы Барышиха, 6).
— Сквер по Олонецкому проезду (сбор около смотровой площадки).
— Парк 50-летия Октября (сбор в 100-метрах от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского»).
— Парк Олимпийской деревни (сбор у главного входа).
— Воробьёвы горы (сбор на Андреевской набережной, в 200-метрах от Лужнецкого моста).
— Музей-заповедник «Коломенское» (сбор возле причала).
— Музей-заповедник «Царицыно» (сбор на замощенной площадке рядом с Новоцарицынским шоссе).
— Парк Сокольники (сбор в начале 6-го Лучевого просека).
Забеги parkrun 7 января в 09:00:
— Парк «Кузьминки» (сбор у главной сцены).
— Парк Олимпийской деревни (сбор у главного входа).
— Парк «Северное Тушино» (сбор рядом с входом в парк со стороны Химкинского бульвара).
— Парк Дружба (сбор рядом с памятником «Фестивальный Цветок»).
— Парк 50-летия Октября (сбор в 100-метрах от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского»).
— Музей-заповедник «Коломенское (сбор возле причала).
— Парк «Ангарские пруды (сбор около лодочной станции у большого Ангарского пруда).
— Музей-заповедник «Царицыно» (сбор на замощенной площадке рядом с Новоцарицынским шоссе).
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