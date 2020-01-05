Столичные парки начали проведение еженедельных состязаний по parkrun 4-7 января. Организаторами запланированы еженедельные мероприятия и вошли в график работы персонала на территории двенадцати парков.

Понятие "Parkrun" подразумевает дружескую пробежку в которой нет победителей и проигравших. Дистанцию в 5 километров каждый участник пробежит в том ритме и с той скоростью, которые для него комфортны. Здесь также будут рады любителям спортивной и скандинавской ходьбы. Для участия не нужны справки или стартовые взносы. Все, что нужно сделать, – это прийти в точку сбора к назначенному времени.

Забеги parkrun 4 января в 9:00:

— Парк «Ангарские пруды» (сбор около лодочной станции у большого Ангарского пруда).

— Парк «Северное Тушино» (сбор рядом с входом в парк со стороны Химкинского бульвара).

— Парк Дружба (сбор рядом с памятником «Фестивальный Цветок»).

— Парк «Кузьминки» (сбор у главной сцены).

— Ландшафтный парк «Митино» (сбор у входной группы со стороны улицы Барышиха, 6).

— Сквер по Олонецкому проезду (сбор около смотровой площадки).

— Парк 50-летия Октября (сбор в 100-метрах от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского»).

— Парк Олимпийской деревни (сбор у главного входа).

— Воробьёвы горы (сбор на Андреевской набережной, в 200-метрах от Лужнецкого моста).

— Музей-заповедник «Коломенское» (сбор возле причала).

— Музей-заповедник «Царицыно» (сбор на замощенной площадке рядом с Новоцарицынским шоссе).

— Парк Сокольники (сбор в начале 6-го Лучевого просека).



Забеги parkrun 7 января в 09:00:

— Парк «Кузьминки» (сбор у главной сцены).

— Парк Олимпийской деревни (сбор у главного входа).

— Парк «Северное Тушино» (сбор рядом с входом в парк со стороны Химкинского бульвара).

— Парк Дружба (сбор рядом с памятником «Фестивальный Цветок»).

— Парк 50-летия Октября (сбор в 100-метрах от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского»).

— Музей-заповедник «Коломенское (сбор возле причала).

— Парк «Ангарские пруды (сбор около лодочной станции у большого Ангарского пруда).

— Музей-заповедник «Царицыно» (сбор на замощенной площадке рядом с Новоцарицынским шоссе).

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