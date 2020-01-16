Новости Москва Инфо

Следователь Евгения Шишкина скончалась от нанесенных телесных повреждений. Завершено расследование дела, которое связано с двумя исполнителями убийства в Подмосковье осенью прошлого года.



По данным, предоставленным официальным представителем Следственного комитета РФ Светланой Петренко уголовное дело было возбуждено против Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника. Их обоих обвиняют в убийстве в октябре 2018 года следователя Евгении Шишкиной. Действия обвиняемых попадают под статьи "Убийство по найму" и "Незаконный оборот оружия". Версия следствия состоит в том, что убийство было заказано Ярославом Сумбаевым. Месть была и причиной и движущей силой тех трагических событий, которые произошли дальше.

Расследования следователя Шишкиной оказались разоблачающими и привели к раскрытию действий преступной группы, специализирующейся на компьютерном мошенничестве. Факты в расследовании дела о мошенничестве указывали на вину Сумбаева. Информацию о следователе Шишкиной начал собирать занятый заказчиком Иван Кочетков. Для совершения убийства он привлек несовершеннолетнего, а тот – своего знакомого Абдулазизова. Последний 10 октября 2018 года два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От полученных травм она скончалась.

Следователи провели по делу более 1,5 тысячи следственных действий. Задержанные в Санкт-Петербурге Абдулазизов и его соучастник признали вину. Самого Сумбаева задержали в Грузии. СК России направил в Генпрокуратуру необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности. Кочетков объявлен в розыск.

Ранее была названа стоимость убийства Шишкиной. За совершение преступления заказчик заплатил один миллион рублей.

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