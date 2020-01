Новости Москва Инфо

В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января прошла церемония вручения престижной кинопремии «Золотой Глобус-2019», которую принято называть «репетицией к Оскару».

Один из главных фаворитов премии – фильм Бредли Купера и Леди Гаги «Звезда Родилась» – одержал победу в одной из пяти заявленных номинаций: «Лучшая песня» с песней «Shallow». Статуэтку Леди Гаге, а также соавторам Марку Ронсону, Эндрю Уайту и Энтони Россомэндо вручили Тейлор Свифт и Идрис Эльба. Также Леди Гага своим образом на красной дорожке приковала все внимание к своей персоне, что, впрочем, неудивительно. Это уже вторая статуэтка в карьере Гаги: первая досталась певице и актрисе в 2016 году за роль Графини в сериале «Американская История Ужасов».

Лучшим фильмом была объявлена «Богемская рапсодия», лучший комедией – «Зеленая книга», лучшим анимационным фильмом — «Человек-паук: Через вселенные», фильмом на иностранном языке — «Рома». Исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек получил приз как лучший актер, Гленн Клоуз получила приз как лучшая актриса за роль в фильме «Жена» (И это, между прочим, первая крупная номинация за 45 лет карьеры Клоуз). Оливия Колман была названа лучшей комедийной актрисой («Фаворитка»), а Кристиан Бэйл — лучшим комедийным актером («Власть»). За роли второго плана были отмечены Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Махершала Али («Зеленая книга»).

Режиссером года стал Альфонсо Куарон («Рома»), приз за лучший адаптированный сценарий получили авторы «Зеленой книги», а за оригинальный – «Человека на Луне». В телевизионных номинациях «Золотые глобусы» получили сериалы «Американцы», «Метод Камински», «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче». С актерскими призами ушли с церемонии Патриция Аркетт, Даррен Крисс, Сандра О, Майкл Дуглас, Ричард Мэдден, Рэйчел Броснахэн, Патриша Кларксон и Бен Уишоу.



Полный список победителей:

Лучший фильм (драма) — «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

Лучший актер (драма) — Рами Малек, «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody)

Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, «Жена» (The Wife)

Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — «Зеленая книга» (Green Book)

Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Кристиан Бейл, «Власть» (Vice)

Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Оливия Коулмен, «Фаворитка», (The Favorite)

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, «Рома» (Roma)

Лучший сценарий фильма — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, «Зеленая книга» (Green Book)

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-man: Into the Spider-Verse)

Лучший фильм на иностранном языке — «Рома» (Roma), Альфонсо Куарон

Лучший актер второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга» (Green Book)

Лучшая актриса второго плана —Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk)

Лучшая песня — Shallow, «Звезда родилась» (A Star Is Born), Леди Гага

Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, «Человек на Луне», (First Man)

Лучший драматический сериал — «Американцы» (The Americans)

Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О, «Убивая Еву» (Killing Eve)

Лучший актер драматического сериала — Ричард Мэдден, «Телохранитель» (Bodyguard)

Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — «Метод Комински» (The Kominsky Method)

Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Майкл Дуглас, «Метод Комински» (The Kominsky Method)

Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел» (Marvelous Mrs. Maisel)

Лучший актер мини-сериала/телефильма — Даррен Крисс, «Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Патриция Аркетт, «Побег из тюрьмы Даннемора» (Escape at Dannemora)

Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, «Очень английский скандал» (A Very English Scandal)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патриша Кларксон, «Острые предметы» (Sharp Objects)

.