Мода/Шоппинг
На сцене театра в Париже пройдет дефиле "от кутюр"
Модельер из Франции сообщил зрителям завершении карьеры..
Французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что предстоящее шоу в парижском театре Шатле станет для него последним в карьере.
Дефиле запланировано на 22 января.
"Это будет большой праздник в компании моих друзей, будем развлекаться! А сейчас я должен вам сообщить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", – сказал модельер.
Жан-Поль Готье начал карьеру в 1976-м году. Изначально мастер работал в модном доме Пьера Кардена. С момента старта собственных коллекций Готье участвовал в создании сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, кино и балета.
В 2018 году модельер объявил, что не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях. Свое решение Готье мотивировал тем, что необходимо найти более творческий подход к оформлению одежды, а не убивать животных..
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