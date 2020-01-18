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Мода/Шоппинг

На сцене театра в Париже пройдет дефиле 'от кутюр'

Фото: ТАСС/CAROLINE BLUMBERG/EPA

На сцене театра в Париже пройдет дефиле "от кутюр"

M24.ru 18 января 2020г., 05:13

Модельер из Франции сообщил зрителям завершении карьеры.

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Французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что предстоящее шоу в парижском театре Шатле станет для него последним в карьере.

Дефиле запланировано на 22 января.

"Это будет большой праздник в компании моих друзей, будем развлекаться! А сейчас я должен вам сообщить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", – сказал модельер.

Жан-Поль Готье начал карьеру в 1976-м году. Изначально мастер работал в модном доме Пьера Кардена. С момента старта собственных коллекций Готье участвовал в создании сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, кино и балета.

В 2018 году модельер объявил, что не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях. Свое решение Готье мотивировал тем, что необходимо найти более творческий подход к оформлению одежды, а не убивать животных.

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