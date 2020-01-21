Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет фестивалей «Московские сезоны».

Отмечается, что 20 января начался прием заявок на участие в масштабном гастрономическом фестивале «Московская Масленица» цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В этом году фестиваль пройдет с 21 февраля по 1 марта. Чтобы стать участником и представить свою продукцию, рестораторам и производителям нужно подать заявку. Сделать это можно по 5 февраля включительно. К участию в фестивале приглашаются предприятия общественного питания, которые смогут предложить москвичам и гостям города праздничное меню, включающее в себя блины», - говорится в сообщении.

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