Здесь интересно

23 января ВДНХ приглашает всех людей старшего возраста провести день насыщенно. Спортивная зарядка, турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам и домино, игры в петанк — вход на все мероприятия бесплатный. Также по пенсионному удостоверению и социальной карте москвича свободный вход в музеи ВДНХ до позднего вечера.

На веранде Дома культуры (строение №84) день начнется с зарядки на свежем воздухе. Спортивную разминку проведет профессиональный фитнес-инструктор. Участников ждут с 10:30 до 13:00, форма одежды — удобная.

В самом Доме культуры пройдут турниры по настольному теннису. Начало соревнований в 11:00, регистрация с 10:00. Сразиться можно будет один на один, за соблюдением правил проследит судья. Те, кто только начинает пробовать силы в этом виде спорта, могут потренироваться с 12:30 до 14:00. Пройти предварительную регистрацию можно по ссылке.

Для любителей интеллектуальных игр с 10:00 до 20:00 в Шахматном клубе состоятся турниры по шахматам, шашкам и домино. Соревнования пройдут параллельно, длительность каждого турнира один час. Регистрация на месте.

Для тех, кому наскучили традиционные виды спорта, возле клуба с 11:00 до 17:00 будет работать площадка для игры в петанк. Французский петанк — одна из самых популярных игр на свежем воздухе во всем мире. Она не имеет возрастных ограничений и не требует специальной подготовки. На площадке будет работать инструктор, который расскажет основные правила и тонкости игры.

На катке с 11:30 до 13:45 пройдет серия зарядок. Делать спортивные упражнения и сохранять при этом равновесие на коньках научит фитнес-тренер. Для пенсионеров вход на каток с 11:00 до 15:00 бесплатный. Акция действует не только в этот день, но и в любой вторник, среду и четверг до конца зимнего сезона. Льготные билеты можно приобрести в кассах катка при предъявлении документов — пенсионного удостоверения или социальной карты москвича.

Кроме того, 23 января с 11:00 до 22:00 пенсионеры могут бесплатно ознакомиться с экспозицией Центра «Космонавтика и авиация», Центра славянской письменности «Слово», Музея ВДНХ и интерактивного музейного комплекса «Буран».

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