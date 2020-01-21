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Московская жизнь

В активную фазу вступает строительство ФОК в районе Хорошёво-Мнёвники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В активную фазу вступает строительство ФОК в районе Хорошёво-Мнёвники

M24.ru 21 января 2020г., 12:59

Запланировано благоустройство бассейна, фитнес-клуба и спа-комплекса.

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Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, фитнес-клубом и спа-комплексом построят в районе Хорошёво-Мнёвники.

Комплекс с гостиницей квартирного типа на 25 апартаментов и подземной автостоянкой расположатся на улице Саляма Адиля, владение 2/44/3.

Фасады здания высотой от двух до шести этажей оштукатурят и частично облицуют клинкерным кирпичом и гранитом.

Для посетителей комплекса будут открыты бассейн с парильными, фитнес-клуб и спа-комплекс, а также помещения для занятий общей физподготовкой и кафе.

Дополнительно в составе ФОК запланированы административные помещения и санитарно-бытовые зоны для сотрудников.

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