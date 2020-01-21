версия для печати
Московская жизнь
В активную фазу вступает строительство ФОК в районе Хорошёво-Мнёвники
Запланировано благоустройство бассейна, фитнес-клуба и спа-комплекса..
Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, фитнес-клубом и спа-комплексом построят в районе Хорошёво-Мнёвники.
Комплекс с гостиницей квартирного типа на 25 апартаментов и подземной автостоянкой расположатся на улице Саляма Адиля, владение 2/44/3.
Фасады здания высотой от двух до шести этажей оштукатурят и частично облицуют клинкерным кирпичом и гранитом.
Для посетителей комплекса будут открыты бассейн с парильными, фитнес-клуб и спа-комплекс, а также помещения для занятий общей физподготовкой и кафе.
Дополнительно в составе ФОК запланированы административные помещения и санитарно-бытовые зоны для сотрудников..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.