Информационная кампания по разъяснению предложенных президентом поправок в Конституцию и их общественное обсуждение продолжатся.

Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин и дальше разъяснять смысл вносимых в Конституцию изменений, и возможна ли информационная кампания или отдельное обращение главы государства по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ считает обсуждение и информационную кампанию вопросом будущего.

Он отметил, что активность работы над предложениями президента связана с тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке. При этом он не смог назвать точные даты, когда эта работа завершится.

Также Песков опроверг слухи о том, что в Конституцию РФ могут внести поправку, предоставляющую право регионам Украины и Белоруссии вступить в состав России. Он отметил, что такие инициативы не обсуждаются.

21 января Совет Госдумы рассмотрит предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции. Также уже известно, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ проведет следующее заседание 23 января.

Об этом сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Запланировано оно на 15:00, уточнил он. По его словам, постоянным местом работы группы станет площадка Общественной палаты РФ.

15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. Затем была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ.

В составе рабочей группы – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.

Накануне Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.

Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве и прописать ряд социальных гарантий. Поправки предлагают расширить полномочия органов местного самоуправления, повысить роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить статус Госсовета.

В России до 1 мая могут провести голосование по поправкам в Конституцию.

Источник публикации: РИА Новости

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