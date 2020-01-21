Автомагистраль

В соответствии с информацией, которую предоставил АМПП, парковки на восьмидесяти улицах Москвы с 17 февраля станут платными, изменения коснутся тех улиц, где появились нове точки притяжения.

В список улиц включены те, на которых местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы. Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти.

Платные парковочные места вводятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

На некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы - как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

РЭУ имени Плеханова в течение 2019 года проводил независимую инвентаризацию парковочных мест, по результатам которой общее число количество парковочных мест в Москве выросло на 20%, но загрузка некоторых зон значительно изменилась.

«Например, это касается случаев, когда рядом с улицей, где установлен тариф 200 рублей в час, соседствует улица с тарифом 60 рублей в час. Или улицы, где появились новые точки притяжения и парковки, стали недоступны для резидентов - они вынуждены парковаться вдали от дома», - подчеркнули в пресс-службе.

Там также уточнили, что за пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменяется, а стоимость получения круглосуточных резидентных разрешений для местных жителей не изменится и останется на уровне 3 тыс. рублей в год.



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