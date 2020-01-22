Автомагистраль

Современные электробусы продолжают поступать в автобусные парки Москвы. Еще триста экземпляров этого вида транспортных средств прибудут в столицу к концу 2020 года. Поставки идут со стороны крупнейших российских производителей КАМАЗ и ГАЗ.

Контракты подразумевают полнейшее обеспечение от поставщиков работоспособности техники в течение 15 лет. Представители департамента транспорта столицы отмечают тот факт, что Москва на сегодняшний день явно стала европейским лидером по количеству электробусов в одном городе. Осуществляется дальнейшее развитие этого нового вида московского транспорта.

В Москве работают 300 электробусов – они курсируют по 19 маршрутам. Каждый день экологически чистые автобусы перевозят более 160 тысяч пассажиров. До конца года число электробусов в городе увеличится вдвое», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Московский электробус соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. Он способен вместить 85 пассажиров, в нем – от 30 мест для сидения. Благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса и накопительной площадки пользоваться электробусами удобно всем, включая маломобильных пассажиров.

Транспорт оснащен спутниковой навигацией, в салоне есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. Электробусы пополняют запас энергии за 6-10 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, запас хода каждой машины – 40-50 километров.

Добавим, с 2021 года Москва планирует отказаться от закупок дизельных автобусов. В город будет поступать только экологически чистый транспорт – электробусы и трамваи. Напомним, на этой неделе электрические автобусы впервые начали работать на ночном маршруте н3 – от Уссурийской улицы на востоке до метро «Китай-город».

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