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Московская жизнь

Продолжается борьба за улучшение экологичности Москвы

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Продолжается борьба за улучшение экологичности Москвы

Информационный Центр Правительства Москвы 22 января 2020г., 13:05

Начинается реализация комплекса мер по улучшению московского транспорта под названием "Марафон идей".

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Транспортный комплекс столицы запустил программу «Марафон идей»: теперь все желающие могут предложить идеи по улучшению городского транспорта.

Отмечается, что для того, чтобы принять участие в «Марафоне идей» нужно до конца марта пройти опрос, размещенный на едином транспортном портале столицы.

«Перед всеми мегаполисами мира сейчас стоят новые вызовы — как сделать города экологичнее, как сделать их жителей более здоровыми, как сделать так, чтобы городской транспорт не уступал личному по комфорту и превосходил по скорости. Но у каждого города свой, подходящий только для него путь.

И мы считаем, что в Москве этот путь можно найти, только общаясь с горожанами. Напрямую. Без посредников», - отметил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

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