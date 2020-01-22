Московская жизнь
Продолжается борьба за улучшение экологичности Москвы
Начинается реализация комплекса мер по улучшению московского транспорта под названием "Марафон идей"..
Транспортный комплекс столицы запустил программу «Марафон
идей»: теперь все желающие могут предложить идеи по улучшению городского
транспорта.
Отмечается, что для того, чтобы принять участие в «Марафоне идей» нужно до конца марта пройти опрос, размещенный на едином транспортном портале столицы.
«Перед всеми мегаполисами мира сейчас стоят новые вызовы — как сделать города экологичнее, как сделать их жителей более здоровыми, как сделать так, чтобы городской транспорт не уступал личному по комфорту и превосходил по скорости. Но у каждого города свой, подходящий только для него путь.
И мы считаем, что в Москве этот путь можно найти, только общаясь с горожанами. Напрямую. Без посредников», - отметил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
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