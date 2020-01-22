Транспортный комплекс столицы запустил программу «Марафон идей»: теперь все желающие могут предложить идеи по улучшению городского транспорта.



Отмечается, что для того, чтобы принять участие в «Марафоне идей» нужно до конца марта пройти опрос, размещенный на едином транспортном портале столицы.



«Перед всеми мегаполисами мира сейчас стоят новые вызовы — как сделать города экологичнее, как сделать их жителей более здоровыми, как сделать так, чтобы городской транспорт не уступал личному по комфорту и превосходил по скорости. Но у каждого города свой, подходящий только для него путь.



И мы считаем, что в Москве этот путь можно найти, только общаясь с горожанами. Напрямую. Без посредников», - отметил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

.