Автомагистраль
Последствия сбоя выдачи резидентных разрешений ликвидированы
Правительство Москвы приняло решение об отмене неправомерных штрафов..
Неправомерные штрафы решили упразднить. Решение принято правительством Москвы. Штрафы были выписаны в период сбоя выдачи резидентных разрешений, в результате которого ранее ряд автомобилистов не могли получить документ о праве бесплатной стоянки в своем районе.
Существовал вопрос, который ассоциировался с межведомственным взаимодействием с Россеестром.
Теперь коллеги выполняют все в регламентные сроки. Некоторые
автомобилисты не смогли вовремя продлить резидентное разрешение, и не избежали
поступления по их адресам уведомлений о штрафе.
В случае возникновения недоразумений, заммэра Москвы рекомендовал обращаться за помощью в правительство Москвы и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"Мы постараемся найти все способы, чтобы незаконный штраф отменить", - сказал Максим Ликсутов.
Источник информации: ТАСС.
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