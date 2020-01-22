Автомагистраль

Неправомерные штрафы решили упразднить. Решение принято правительством Москвы. Штрафы были выписаны в период сбоя выдачи резидентных разрешений, в результате которого ранее ряд автомобилистов не могли получить документ о праве бесплатной стоянки в своем районе.

Существовал вопрос, который ассоциировался с межведомственным взаимодействием с Россеестром.

Теперь коллеги выполняют все в регламентные сроки. Некоторые автомобилисты не смогли вовремя продлить резидентное разрешение, и не избежали поступления по их адресам уведомлений о штрафе.



В случае возникновения недоразумений, заммэра Москвы рекомендовал обращаться за помощью в правительство Москвы и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Мы постараемся найти все способы, чтобы незаконный штраф отменить", - сказал Максим Ликсутов.

Источник информации: ТАСС

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