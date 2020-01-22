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Будем здоровы

Вирус группы А может проникнуть в Россию

Фото: www.flickr.com

Вирус группы А может проникнуть в Россию

M24.ru 22 января 2020г., 15:28

На границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль.

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Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации из-за вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом.

"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во все пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем", – заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

В ведомстве также подчеркнули, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила, что сообщения о подозрении на коронавирус у одного из пассажиров в аэропорту Хабаровка не соответствуют действительности. По данным специалистов, речь идет об обычном заболевании вирусом гриппа типа А.

На данный момент в России разработаны два средства обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране.

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Москва-Инфо
   