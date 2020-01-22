Будем здоровы
Вирус группы А может проникнуть в Россию
На границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль..
Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации из-за вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом.
"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во все пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем", – заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
В ведомстве также подчеркнули, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым коронавирусом.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила, что сообщения о подозрении на коронавирус у одного из пассажиров в аэропорту Хабаровка не соответствуют действительности. По данным специалистов, речь идет об обычном заболевании вирусом гриппа типа А.
На данный момент в России разработаны два средства обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.