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Московская жизнь

Идет подготовка к проведению Дня студента в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Идет подготовка к проведению Дня студента в Москве

M24.ru 22 января 2020г., 20:07

Старинный русский напиток привлекает на праздник в МГУ имени Ломоносова большое количество посетителей.

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26 января в МГУ имени Ломоносова состоится традиционная церемония розлива медовухи.

Ректор университета Виктор Садовничий угостит напитком своих студентов.

Корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина примет участие в торжестве и пообщается с учащимися старейшего вуза России.

Мероприятие приурочено ко Дню студента, 25 января.

Именно в этот день, в день памяти святой мученицы Татианы 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета.

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