26 января в МГУ имени Ломоносова состоится традиционная церемония розлива медовухи.

Ректор университета Виктор Садовничий угостит напитком своих студентов.

Корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина примет участие в торжестве и пообщается с учащимися старейшего вуза России.

Мероприятие приурочено ко Дню студента, 25 января.

Именно в этот день, в день памяти святой мученицы Татианы 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета.

.