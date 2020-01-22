версия для печати
Московская жизнь
Идет подготовка к проведению Дня студента в Москве
Старинный русский напиток привлекает на праздник в МГУ имени Ломоносова большое количество посетителей..
26 января в МГУ имени Ломоносова состоится традиционная церемония розлива медовухи.
Ректор университета Виктор Садовничий угостит напитком своих студентов.
Корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина примет участие в торжестве и пообщается с учащимися старейшего вуза России.
Мероприятие приурочено ко Дню студента, 25 января.
Именно в этот день, в день памяти святой мученицы Татианы 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала именной указ об учреждении Московского университета..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.