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Политика

Эксперименты в политической сфере для России не актуальны

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Эксперименты в политической сфере для России не актуальны

M24.ru 22 января 2020г., 20:20

Владимир Владимирович Путин теоретически не отрицает возможности установление парламентской республики в РФ, но не находит в этом целесообразности.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность перехода формы правления России от президентской к парламентской республике.

По мнению российского лидера, в теории установление парламентской республики в РФ возможно, однако не является целесообразным.

"Нам лучше не экспериментировать", – заявил Путин, отметив, что парламентская форма в некоторых случаях на сегодняшний день "дает сбои".

Глава российского государства добавил, что, учитывая размеры территории страны, ее многоконфессиональность и большое количество наций, необходимо держаться крепкой президентской власти.

Источник информации: ТАСС

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Москва-Инфо
   