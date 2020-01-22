Политика
Эксперименты в политической сфере для России не актуальны
Владимир Владимирович Путин теоретически не отрицает возможности установление парламентской республики в РФ, но не находит в этом целесообразности..
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность перехода формы правления России от президентской к парламентской республике.
По мнению российского лидера, в теории установление парламентской республики в РФ возможно, однако не является целесообразным.
"Нам лучше не экспериментировать", – заявил Путин, отметив, что парламентская форма в некоторых случаях на сегодняшний день "дает сбои".
Глава российского государства добавил, что, учитывая размеры территории страны, ее многоконфессиональность и большое количество наций, необходимо держаться крепкой президентской власти.
Источник информации: ТАСС.
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