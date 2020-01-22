Будем здоровы

Существует пять основных мужских ошибок, которые приводят к разрушению отношений с женщинами, сообщил "Дни.ру" психолог и популярный блогер Александр Шахов.

Одной из важнейших ошибок мужчин является нарушение данного обещания.

По мнению блогера, если такое часто случается с мужчиной, женщина перестает ему верить и больше не может на него полагаться. У нее появляется чувство, что мужчина способен ее подвести. Такая ситуация способствует накоплению у представительниц прекрасного пола тревоги, которая потом выливается в истерики и скандалы.

"Возьмите за правило: сказал – сделал", – подчеркнул Шахов.

В число ключевых мужских ошибок психолог включил также проявление пренебрежения.

По его мнению, не считаться с мнением женщины, делать все только так, как хочет только он, – означает дисквалификацию в качестве мужчины.

"Глумиться над теми, кто тебе доверился, – это низко", – уточняет блогер.

Психолог заявил также, что одним из необходимых качеств любого мужчины является его способность брать на себя ответственность. Соответственно, ошибкой становится нежелание на себя ее брать.

Распространенной ошибкой в поведении мужчины, как заявляет Шахов, стало стремление игнорировать неясное.

По его словам, когда мужчина видит, что в поведении женщины что-то не так, то он часто предпочитает убежать и не выяснять причины.

"Обычно мы игнорируем или нападаем, злимся. Но ни одна из этих стратегий не приводит к решению проблемы, а только ее усугубляет", – предупреждает психолог

Оставить свою женщину без поддержки – это еще одна частая мужская ошибка.

"Если женщина попросила помочь ей в сложной ситуации, но мужчина не позаботился о ней и не поддержал, доверие к нему будет стремительно исчезать", – подчеркнул Шахов.

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