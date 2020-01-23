В 2020 году наша страна отмечает 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне! Памятные мероприятия, приуроченные к великой дате, пройдут во всех городах России. Одно из масштабных событий организует «Центр народного просвещения» - комплексный просветительский проект «Человек и война. Нерассказанная история». Проект создан при поддержке Фонда Президентских грантов, и рассчитан на жителей нашей страны всех возрастов – от школьников до ветеранов.

Что именно будет сделано в рамках проекта, расскажет генеральный директор «Центра народного просвещения» Елена Петровна Сульдина.

- Елена Петровна, здравствуйте! 75-летие со дня окончания войны – безусловно, значимая дата. Но за эти годы уже столько было сказано о подвигах наших солдат, почему сейчас вы решили сделать именно образовательный проект?

- Здравствуйте! Да, сказано о Великой Отечественной войне уже много, вы правы. Но продолжать говорить необходимо, я уверена, причем, чем дальше, тем больше! Это подвиг нашего народа, и он такого масштаба, забывать о котором – преступление! На таких исторических событиях и воспитывается патриотизм, любовь к Родине, верность своей стране. Растет молодое поколение. Старики, к сожалению, уходят. Я и мои ровесники знали о войне от своих дедушек, я помню эти разговоры на кухне за чашкой чая до утра. И я школьницей знала – нашу страну не победить, уверена была в этом. Но современным подросткам, зачастую, уже не у кого узнать от первого лица, через что прошли их деды и прадеды, чтобы они сейчас жили. Остаются лишь несколько граф в учебнике по истории с сухими цифрами и датами. Вдумайтесь, по данным социологических опросов лишь 40% молодых россиян (18-24 года) смогли правильно назвать дату начала войны! 55% вообще не знают, воевали ли их родственники и где, погибли или пропали без вести… Освежать память нужно всегда!

- Вы правы! О чем именно расскажет молодому поколению ваш проект?

- Мы хотим привлечь внимание к судьбам людей, оказавшихся участниками Великой Отечественной войны, донести до самой широкой аудитории достоверную, подкрепленную документами и хроникой, историю о силе духа человеческой личности. Подвиг народных ополченцев и тружеников тыла, тяжелая жизнь женщин и детей в эвакуации, положение остарбайтеров в Германии, участие советских граждан в европейском движении Сопротивления, восстановление Патриаршества и вклад церкви в единение советского общества в борьбе против нацизма – вот лишь некоторые из тем, которые мы затронем.

- «Человек и война. Нерассказанная история» - это комплексный просветительский проект. Значит ли это, что в рамках него будет целый комплекс мероприятий?

- Все верно. «Человек и война. Нерассказанная история» включает в себя образовательную интерактивную выставку в Государственном центральном музее современной истории России, специальный Интернет-ресурс, семинары для учителей истории из семи регионов центральной России, а в городах-героях и

городах воинской славы школьники посоревнуются в онлайн-викторине. Также совместно с Национальной родительской ассоциацией мы проведем конкурс творческих школьных проектов «Человек и война. Моя нерассказанная история», в котором правнуки участников Войны расскажут личные истории членов своих семей. Дополнит проект виртуальный интернет-тур по выставке, в том числе, с использованием жестового языка для слабослышащих пользователей.

- Когда начнутся первые мероприятия?

- Сейчас у нас заканчивается большой подготовительный этап – оцифровка документов, подготовка выставочного и прочего оборудования, подготовка контента для виртуального тура и т.д. И уже с февраля мы начнем проводить мероприятия – запустим творческий конкурс для школьников, подготовим и презентуем выставку, начнем проводить экскурсии, проведем обучающие семинары для учителей истории, чтобы они могли интегрировать нашу информацию в свои уроки и т.д. Пик мероприятий придется на весну, самый активный месяц, это, конечно, май. А дальше проект будет жить в сети интернет, и любой интересующийся человек из любой точки мира сможет приобщиться к этим знаниям.

- Я понимаю, что проект масштабный, включает в себя несколько направлений и разные целевые группы, охватывает многие регионы России. Помимо этого, есть ли у проекта какая-то уникальность?

- Конечно! Я говорила уже, что мы основываемся только на достоверных фактах, подлинных документах и архивной кино и фото хронике. Помимо этого, мы включили в наш контент ранее неизвестные или малоизученные документы и артефакты. Таким образом, мы представим нашей аудитории как материалы, скомплектованные еще в военные годы, так и найденные поисковиками только в XXI в., а также материалы семейных альбомов и личных архивов наших соотечественников. Будет очень интересно и познавательно, приходите, смотрите, участвуйте!

- С нетерпением ждем начала проекта! Удачи вам!

- Спасибо!.

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