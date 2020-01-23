Автомагистраль

23 января поступило сообщение из транспортного комплекса Москвы. В информационном центре этого учреждения объявили об ограничении движения в районе Болотной площади до 15 апреля 2020 года.

Нарушения в движении автомвызвано прокладкой инженерных сетей движение в районе Болотной площади ограничено по 15 апреля. Ограничения действуют на двух участках.

Это Болотная площадь от д. 14, стр. 4 по Софийской набережной до д. 16/5 по Болотной набережной - ограничена одна полоса с ликвидацией парковочного пространства. Также на Софийской набережной от д. 6, стр. 1 до д. 14, стр. 3 ограничено движение по одной полосе с организацией движения по одной полосе в каждом направлении.

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