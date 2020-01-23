На первом Зимнем Кубке – 2020 состоятся заезды на дистанции 350 и 750 метров на байдарках, а также на 700 метров среди академистов. Кроме того, в программу соревнований включен специальный заезд на 350 метров среди известных спортивных блогеров.



Особенность Зимнего кубка по гребле заключается в том, что атлеты будут соревноваться не на водном пространстве, а в спортивном зале на тренажерах Kayak First (имитация езды на байдарке и каноэ).



Победителей ждут награды и денежные призы, так как Кубок имеет самый большой призовой фонд в мире среди коммерческих Кубков. Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно на официальном сайте Кубка.



«Зима соревнованиям по гребле не помеха! Это просто новый уровень для нашего любимого вида спорта, освоив который, мы сможем сделать греблю еще популярнее, зрелищнее и красивее. Надеемся, новый зимний формат придется по душе нашим спортсменам и их болельщикам», — комментируют организаторы Кубка Александр и Андрей Агеевы.



Кубку братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко уже 20 лет. С 2017 года в Москве проходят главные соревнования по гребле на байдарках с самым большим призовым фондом в мире. Летом 2019 года Кубок братьев Агеевых собрал рекордное количество участников соревнований — свыше 1200 спортсменов из 18 стран-участниц.



Информация о Кубке братьев Агеевых



Первые соревнования по гребле Александр и Андрей Агеев провели в далеком 2001 году в городе Волжском (Волгоградская область) для воспитанников школы олимпийского резерва. Тогда география участников соревнований включала только Волжск, Волгоград, Краснослободск и Калач-на-Дону. В 2017 году Кубок братьев Агеевых переезжает в Москву на Гребной канал. К братьям в качестве организаторов присоединяются олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В 2017 году количество спортсменов-участников соревнований достигает 800 человек, в 2019 году — их уже около 1200 человек, среди которых мировые звезды из 18 стран, именитые российские спортсмены, известные спортивные блогеры и предприниматели из российского списка Forbes.

Регистрация участников проходит до 31 января.



Вход свободный.

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