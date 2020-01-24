Будем здоровы
Мороженое - это удовольствие не для всех
Cоветы диетолога помогут выбрать безвредные для здоровья добавки при покупке мороженого..
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова cчитает, что обращать внимание при выборе мороженого. По словам эксперта, полезнее всего обычный пломбир без глазури и различных добавок.
"Сейчас очень модно следить за натуральностью продуктов. Самое главное в отношении мороженого – это следить за добавками: чем меньше ароматизаторов, заменителей чего бы то ни было в составе, тем оно лучше.
Больше всего вопросов при выборе вызывает покрытие, глазурь. К самому мороженому все меньше и меньше вопросов, поскольку производители намного тщательнее стали следить за его качеством", – сказала специалист.
Опасность эскимо заключается только в глазури, поскольку там
не всегда натуральный шоколад. Нужно обратить внимание на то, что стоит в
списке у глазури на первом месте. У большинства – сахар. Но мало кто об этом
задумывается. Это удешевляет стоимость глазури. Получается, что в глазури много
трансжиров, которые опасны для организма. Настоящая глазурь должна быть сделана
из шоколада.
Нурия Дианова
врач-гастроэнтеролог, диетолог
Также, по словам эксперта, при выборе лакомства следует обращать внимание на различные исследования мороженого. "Можно быстро понять, кто, где и в чем конкретно грешит", – пояснила Дианова.
Врач порекомендовала не есть мороженое тем людям, которые страдают от панкреатита, воспаления двенадцатиперстной кишки и проблем с желчным пузырем. "Особенно отказаться от лакомства стоит в периоды обострения таких болезней, поскольку холодное мороженое может вызывать спазм", – отметила собеседник Москвы 24.
Я бы еще не рекомендовала есть мороженое сердечникам. Им
особенно нужно внимательно читать данные, указанные на упаковке. Обращать
внимание на то, чтобы в продукте не было трансжиров. Они опасны для людей с
сердечными заболеваниями.
Нурия Дианова
врач-гастроэнтеролог, диетолог
Дианова добавила, что диабетикам мороженое употреблять можно, но только то, в котором содержится немного сахара. "Эскимо таким людям подходит больше, чем, например, фруктовый лед. Во фруктовом льде много сахара. Это спровоцирует резкий скачок глюкозы в организме", – пояснила врач.
Людям, страдающим от ожирения, эксперт порекомендовала есть лакомство не чаще нескольких раз в месяц, при этом следует исключить другую молочную продукцию.
"Например, отказаться от стаканчика йогурта или другого молочного продукта в пользу обычного мороженого. Днем можно съесть его в качестве второго завтрака, но не на ночь", – заключила Дианова.
Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) отмечают 24 января. Эту дату выбрали из-за того, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо..
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