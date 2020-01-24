Водителям следует быть осторожными во время движения по столичным дорогам из-за гололеда. "В разных районах Москвы мокрый снег будет идти весь день и, возможно, ночь. На дорогах скользко, накат, местами гололед. Осторожнее за рулем", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды могут образоваться заторы. В ЦОДД обратили внимание, что до 19:00 движение в центре и на вылетных магистралях будет плотным, поэтому автомобилистам посоветовали пользоваться метро, МЦД и МЦК.

Ранее метеорологи предсказывали "розовый" февраль. Сообщалось, что температура в центральных регионах России будет превышать климатическую норму на полтора-четыре градуса.

Также отмечается, что в ближайшие дни в столице сохранятся "погодные качели". Синоптики рассказали, что московский регион будет находиться под влиянием серии активных циклонов. Колебания температуры будут по-прежнему происходить в интервале, существенно превышающем климатическую норму.

Помимо этого, жителей столицы предупредили о том, что Москву накроют три вида осадков в один день. Снег, мокрый снег и дождь ожидают москвичей в пятницу, 24 января.

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